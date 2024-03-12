Ниджат Гусейнов: "Когда я смотрел в глаза армянину, то чувствовал, что он меня опасается" - ФОТО

«Жеребьевка заставила меня встретиться с очень сложным соперником. В каждой из 4 проведенных мною встреч я дрался с сильными и титулованными боксерами.

Как сообщает İdman.biz, об этом сайту Федерации бокса Азербайджана заявил боксер сборной Азербайджана Ниджат Гусейнов (51 кг), завоевавший лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

Наш двукратный чемпион Европы оценил свое выступление на 1-м Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходившем в итальянском Бусто-Арсицио, где он квалифицировался во французскую столицу. Он сказал, что перед соревнованием у него была только одна цель:

"Наша команда была очень хорошо подготовлена. Сейчас я в хорошей форме и был уверен в себе, отправляясь в Италию. Моей целью было только выйти в полуфинал и вернуться домой с лицензией. Что касается моих боев, то каждый из них был трудным. На старте я выбил индийского бронзового призера чемпионата мира Дипака Дипака, а за ним - грузинского финалиста чемпионата мира, чемпиона Европы Сахила Алахвердови".

По словам Гусейнова, он дошел до 1/8 финала и был уверен, что выиграет поединок против армянина Рудольфа Гарбояна, вице-чемпиона Европы:

"Потому что я однажды победил его в финале чемпионата Европы U 22. Когда я смотрел ему в глаза, то чувствовал, что он опасается меня. В итоге я уверенно выиграл этот поединок".

Ниджат выиграл у Роско Хилла (США) в 1/4 финала благодаря своей настойчивости:

«После поражения от него в первом раунде я собрался. До него я побеждал сильнейших. Думал только о победе и получении лицензии. К счастью, я проявил настойчивость против другого финалиста чемпионата мира и победил».

Лидер команды подчеркнул, что будет готовиться к Парижу-2024:

"Моя цель - прийти в лучшую форму и завоевать первую золотую медаль в боксе для Азербайджана. Я буду думать только о чемпионстве на Олимпийских играх».

Отметим, что Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг) оформили свое участие в Олимпиаде раньше Гусейнова.

İdman.biz