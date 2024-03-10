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Ниджат Гусейнов победил армянина на лицензионном турнире - ФОТО

Бокс
Новости
10 Марта 2024 18:40
Ниджат Гусейнов победил армянина на лицензионном турнире - ФОТО

Азербайджанский боксер Ниджат Гусейнов провел свой очередной поединок на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио.

Как сообщает İdman.biz, наш двукратный чемпион Европы, выступающий в весовой категории до 51 кг, боролся с Рудольфом Гарбояном из Армении.

Поединок, проходивший в рамках стадии 1/8 финала, завершился уверенной победой нашего боксера. Гусейнов, завершивший все 3 тура в свою пользу, одержал победу со счетом 5:0 (30:26, 29:27, 30:26, 30:26, 30:26).

Ниджат находится всего в 1 шаге от лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Победы в матче 1/4 финала 11 марта ему будет достаточно, чтобы пллцчить путевку во французскую столицу.

Отметим, что Гусейнов победил Гарбояна второй раз подряд. Он также победил армянского боксера в финале чемпионата Европы среди юношей до 22 лет в ноябре прошлого года.

İdman.biz

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