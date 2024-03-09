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Нганну-боксёр оказался мыльным пузырём. Удивительно, но боксу тоже нужно учиться

Бокс
Longreads
9 Марта 2024 20:15
Нганну-боксёр оказался мыльным пузырём. Удивительно, но боксу тоже нужно учиться

Отчёт о бое Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну

Когда напротив Фрэнсиса оказался не растренированный Фьюри, всё сразу пошло не так.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", дебют Фрэнсиса Нганну в боксе стал неприятным открытием для многих фанатов классического единоборства. Оказалось, что чемпион смешанных единоборств может легко зайти в бокс и даже опрокинуть в нокдаун самого Тайсона Фьюри. Да, Нганну проиграл тот поединок на судейских записках, но все посчитали, что Фрэнсис уже сейчас топовый боксёр. Все причастные активно раскручивали машину хайпа вокруг имени Нганну: его даже включили в топ-10 рейтинга WBC, хотя на счету камерунского француза был только один бой - и то проигранный.

Даже профессиональные эксперты в большинстве своём невероятно высоко оценивали навыки Нганну. Все в один голос говорили про шикарный тайминг, качественную ударную технику и солидную выносливость Фрэнсиса. И мало кто вспоминал о том, что его соперник Фьюри, мягко говоря, практически не готовился к поединку с экс-чемпионом UFC. Тайсон вышел в ринг пижонить и начал более-менее работать только после того, как оказался в нокдауне. Да и стандартная тактика Фьюри с использованием постоянных клинчей не годилась к противостоянию с таким могучим парнем, как Хищник. Но все предпочитали хвалить Фрэнсиса.

Когда объявили об организации поединка Нганну с Энтони Джошуа, многие поверили, что Фрэнсис имеет шанс победить обладателя золотой медали ОИ-2012. Хотя Энтони за профессиональную карьеру проигрывал только двум боксёрам - Энди Руису и Александру Усику. При этом британец мог похвастаться невероятной любительской и профессиональной школой, дрался с лучшими боксёрами современности и обладает страшным ударом. Однако окружающие предпочитали вспоминать проблемы Джошуа с психологией.

Энтони Джошуа
ЭНТОНИ ДЖОШУА

ФОТО: RICHARD PELHAM/GETTY IMAGES

Вот только Энтони на этот раз не позволил даже задуматься о своём психологическом состоянии. С первых секунд схватки он стал разбивать Нганну настолько легко, будто тот был робким перворазрядником. Фрэнсис вроде бы делал всё то же самое, как в поединке с Фьюри: менял стойку, делал ставку на тайминг и контратаки. Вот только перед его перчатками двигался не разленившийся Цыганский король, а беспощадный профессиональный боксёр в отличной физической форме.

Джошуа работал очень спокойно - его удары проходили сквозь защиту Фрэнсиса, как нож сквозь масло. При этом британец работал очень хладнокровно: его лицо не изменилось, даже когда у Нганну окончательно подломились ноги и тот оказался в нокауте. Потом Энтони ещё и поддержал проигравшего соперника, высоко оценив его навыки и призвав дальше заниматься боксом. Всё выглядело так, будто опытный учитель за два раунда преподал урок перспективному таланту. Собственно, так оно и было.

Всего за полгода превратиться в профессионального боксёра, который будет бить опытных чемпионов - невозможно, даже если ты пришёл из единоборств и очень талантлив. Нганну потерял сегодня немало здоровья из-за излишней уверенности в себе. Фрэнсис вполне хорош в ринге, но в бою с Фьюри ему откровенно повезло. А вот Джошуа показал истинный боксёрский уровень Хищника. Впереди у экс-чемпиона UFC ещё много работы.

İdman.biz

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