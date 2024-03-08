Очередная победа Умида Рустамова в лицензионном турнире

Азербайджанский боксер Умид Рустамов одержал вторую победу на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в итальянском Бусто-Арсицио.

İdman.biz. сообщает, что член национальной сборной, выступающий в весовой категории до 57 кг, в 1/16 финала победил Бакари Хасана (Кения).

Рустамов, завершивший все 3 раунда в свою пользу, победил со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Следующий его поединок состоится 10 марта. В 1/8 финала нашему боксеру предстоит встретиться с представителем Таджикистана Асрором Вохидовым.

Отметим, что сегодня свои силы попробует еще 1 боксер. Марджона Савриева (50 кг) сразится с Мейлин Чала Сьюзан (Эквадор).

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