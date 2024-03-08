Сархан Алиев в 1/8 финала лицензионного турнира

Азербайджанский боксер Сархан Алиев одержал вторую победу на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в итальянском Бусто-Арсицио.

İdman.biz сообщает, что победитель чемпионата мира, испытавший свои силы в весе 71 кг, в 1/16 финала победил Александра Трофимчука (Литва).

Алиев победил со счетом 3:2 (29:28, 29:28, 28:29, 28:29, 29:28). Следующий бой у него состоится 10 марта.

Отметим, что в шестой день лицензионного турнира летних Олимпийских игр Париж-2024 на ринг выйдут трое боксеров сборной Азербайджана.

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