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Зейнаб Рагимова выиграла второй бой в Италии

Бокс
Новости
7 Марта 2024 16:00
Зейнаб Рагимова выиграла второй бой в Италии

В итальянском Бусто-Арсицио продолжается I Всемирный квалификационный олимпийский турнир по боксу.

Как сообщает Idman.biz, в пятый день соревнований Зейнаб Рагимова (54 кг) первой из азербайджанских спортсменов вышла на ринг.

В 1/16 финала он выиграла у Агери Баевым (Эфиопия). Уже в первом раунде наша спортсменка победила за явным преимуществом.

Таким образом, Зейнаб, одержавшая вторую победу подряд, вышла в 1/8 финала и стала на шаг ближе к лицензии на Олимпиаду. Свой третий бой она проведет 9 марта. Если следующие два боя она завершит победой, то попадет на Летние Игры.

Отметим, что сегодня на ринг выйдут еще четыре боксера. Мехсети Гамзаева-Агамалыева (57 кг) встретится с Придакамон Тинтабай (Таиланд), Альфонсо Домингес (92 кг) будет биться с Эмманулем Рейесом Пла (Испания), Тайфур Алиев (63,5 кг) – с Шионом Нишиямой (Япония), а Сархана Алиева (71 кг) ждет Александр Трофимчук (Литва).

İdman.biz

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