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Еще два азербайджанских боксера прошли первый круг лицензионного турнира

Бокс
Новости
4 Марта 2024 17:25
Еще два азербайджанских боксера прошли первый круг лицензионного турнира

В итальянском Бусто-Арсицио набирает ход первый лицензионный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на ринг вышли два спортсмена сборной Азербайджана.

Умид Рустамов (57 кг) в своем первом поединке на турнире одолел Навафа Алзахми (ОАЭ). Уже в первом раунде он отправил соперника в нокаут. Следующим соперником Умида станет Бакари Хассан (Кения). Бой состоится 8 марта.

В женском зачете Зейнаб Рагимова (54 кг) выиграла у Фатимы Зохра Хаджалы (Алжир) со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 29:29, 30:27, 28:29) В 1/16 она встретится с представительницей Эфиопии Агери Баев. Бой продет 7 марта.

На старте турнира победу одержал Ниджат Гусейнов (51 кг), выигравший у Дипака Дипака (Индия).

Отметим, что в Бусто-Арицио будут разыграны 49 путевок в Париж – 28 у мужчин и 21 у женщин.

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12:54

5 марта в Будве (Черногория) стартует традиционный международный турнир среди юных боксеров «Жемчужина Адриатики».

Как сообщает İdman.biz, в пятидневных соревнованиях примет участие сборная Азербайджана.

В турнире под руководством главного тренера национальной сборной Эльбруса Рзаева и тренера Эльвин Мамишзаде примут участие Билалхабаши Назаров (48 кг), Зидан Хумбатов (51 кг), Магомедали Ашуралиев (57 кг), Ибрагим Зейналов (63,5 кг), Гусейн Гаджиев (67 кг) и Зия Гасанов (71 кг).

В соревнованиях девушек под руководством тренера Анара Бахышова примут участие Лала Мадатова (48 кг), Нармин Ализаде (50 кг), Айнур Микайлова (54 кг), Гызбес Искендер (57 кг) и Эмили Рзаева (63 кг).

Ровшан Гадиров будет судьей от Азербайджана на «Жемчужине Адриатики».

Сегодня национальная команда отправится на турнир и вернётся в Баку 11 марта.

İdman.biz

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