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Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на первых соревнованиях года - ФОТО

Бокс
Новости
22 Января 2024 10:21
Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на первых соревнованиях года - ФОТО

В Сербском Сомборе завершился Кубок Наций среди девушек и женщин-боксеров.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила первые соревнования года с 3 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Банучичек Насирли (46 кг), Айнур Микаилова (54 кг) и Эмили Рзаева (63 кг) завоевали титул среди юниоров в команде под руководством тренера Илькина Агаева. В финале они победили Эму Анжелу Заю (Хорватия), Екатерину Корнилову и Киру Леонову (обе Россия) соответственно.

В соревнованиях взрослых Айнур Рзаева (81 кг) в решающем поединке уступила хорватке Люсии Билобрке и заняла второе место.

Бронзовые медали завоевали Марджона Савриева (50 кг), Мехсети Агамалиева-Хамзаева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (66 кг).

По этому показателю наша команда заняла 3-е место в общекомандном зачете. Эмили Рзаева выиграла номинацию лучшего боксера в своей возрастной группе.

Отметим, что в Кубке наций соревновались 102 боксера из 10 стран.

İdman.biz

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