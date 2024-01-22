Азербайджанские боксеры завоевали 7 медалей на первых соревнованиях года - ФОТО

В Сербском Сомборе завершился Кубок Наций среди девушек и женщин-боксеров.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила первые соревнования года с 3 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Банучичек Насирли (46 кг), Айнур Микаилова (54 кг) и Эмили Рзаева (63 кг) завоевали титул среди юниоров в команде под руководством тренера Илькина Агаева. В финале они победили Эму Анжелу Заю (Хорватия), Екатерину Корнилову и Киру Леонову (обе Россия) соответственно.

В соревнованиях взрослых Айнур Рзаева (81 кг) в решающем поединке уступила хорватке Люсии Билобрке и заняла второе место.

Бронзовые медали завоевали Марджона Савриева (50 кг), Мехсети Агамалиева-Хамзаева (57 кг) и Шахла Аллахвердиева (66 кг).

По этому показателю наша команда заняла 3-е место в общекомандном зачете. Эмили Рзаева выиграла номинацию лучшего боксера в своей возрастной группе.

Отметим, что в Кубке наций соревновались 102 боксера из 10 стран.

İdman.biz