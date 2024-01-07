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Тренер 26 чемпионов мира: Фьюри победит Усика, но уступил бы другим легендам бокса

Бокс
Новости
7 Января 2024 14:48
Тренер 26 чемпионов мира: Фьюри победит Усика, но уступил бы другим легендам бокса

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", член Зала славы бокса Кенни Адамс, работавший с 26 чемпионами мира, поделился мнением насчёт фаворита боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

«Поделиться мыслями о бое Тайсона Фьюри и Александра Усика? Второй - это кто? Я его не знаю. Выберу Фьюри. Думаю, у него есть то, что необходимо.

Как бы Фьюри выглядел против Майка Тайсона, Холифилда, Рахмана? Это слишком громкие имена. Я не думаю, что у него были бы шансы против них. Они были бы слишком сильны для него», - приводит слова Адамса Pro Boxing Fans.

Отметим, что Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

İdman.biz

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