Мурад Аллахвердиев: "Я бы назвал поединком года встречу, в которой победил армянина Акопяна» - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz боксера Мурада Аллахвердиева (80 кг) сборной Азербайджана

- 2023 год закончился. Оглядываясь назад, как бы вы оценили год?

- Для меня это был успешный год. Потому что я выигрывал медали на всех соревнованиях, в которых участвовал. Мои труды не были напрасны.

- Какой бой вы бы назвали поединком года?

- Я бы выделил выигранный мною бой у армянина Амбарцума Акопяна на II Европейских играх, проходивших в Кракове. Благодаря этой победе я вышел в полуфинал и получил лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

- Какие у вас цели на новый год?

- У меня только одна цель. Речь идет о серьезной подготовке к Летним Олимпийским играм Париж-2024 и достойном представлении нашей страны во французской столице.

- Вы начали работать по специальной программе подготовки к Олимпиаде или еще есть время?

- Мы сейчас занимаемся физическими упражнениями. Наши первые сборы начнутся 13 января.

- Вы не участвовали в последнем чемпионате Азербайджана. Кого бы вы выделили в весовой категории 80 кг, в которой боролись?

- ⁠Я не участвовал, потому что получил небольшую травму. Соперники были в хорошей форме. Я узнал новые имена. Я впервые увидел чемпиона Фагана Мамедова.

- Как вы думаете, сколько еще лицензий сможет получить сборная, имеющая две лицензии?

- ⁠Нам нужно выиграть еще 5 лицензий, чтобы поехать на Олимпиаду в полном составе. Впереди 2 лицензионных соревнования, и за квалификацию будут бороться 5 боксеров.

- Учитывая тот факт, что в Азербайджане нет олимпийского чемпиона по боксу, а также принимая во внимание девиз местной федерации «К олимпийскому золоту», верите ли вы, что сможете впервые выиграть олимпийское золото?

- Да, мы никогда не выигрывали олимпийское золото по боксу. Я верю, что из нашей команды выйдет чемпион и привезет первое золото в Азербайджан. Чемпионом стану либо я, либо Мухаммад Абдуллаев. Но это не имеет значения, главное - привезти домой первую золотую медаль. Стать олимпийским чемпионом - это не только моя самая большая мечта, но и мечта каждого спортсмена.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz