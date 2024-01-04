Йоханес "бросил перчатку" азербайджанскому победителю ЧМ: "Готов доказать, что буду номером 1" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского боксера Йоханеса Нуриева (+92 кг) сайту İdman.biz

- На чемпионате Азербайджана вы завоевали золотую медаль в самой тяжелой весовой категории. Ожидали ли вы такого результата на соревновании, в котором участвовали впервые?

- Я много лет хотел сказать свое слово в чемпионате. Для меня чемпионат страны сыграет роль ключевого к международным соревнованиям. Я был уверен, что выиграю турнир. Эту уверенность мне придали те часы, которые я пожертвовал тренировками. Поэтому я очень комфортно вступал в каждый бой.

- Вы либо не участвовали в чемпионатах Азербайджана среди младших возрастных категорий, либо не добивались серьезных успехов, участвуя. Как вы решили выступить во взрослом чемпионате?

- Я дважды выступал среди юниоров. Занял третье место на чемпионате Баку и Азербайджана. Это было начало занятий спортом. Соревнования среди взрослых были для меня очень важны. Я решил в них принять участие и сделал это.

- Тяжеловесы всегда были "больным местом" в азербайджанском спорте. Либо спортсменов не хватало, либо делали ставку на легионеров. Сможете ли вы оправдать себя в этом весе в будущем?

- По этой причине два из трёх своих боев я завершил нокаутом в первом раунде. Я хочу не только проявить себя, но и сказать свое слово на каждом из соревнований, в которых буду участвовать в будущем.

- Одним из титулованных спортсменов Азербайджана в вашей весовой категории является Мухаммед Абдуллаев. Готовы ли вы составить конкуренцию двукратному бронзовому призёру чемпионата мира и обладателю лицензии Парижа-2024, не участвовавшему в национальном первенстве?

- Мухаммед - очень опытный боксер. Я испытываю к нему большое уважение. Когда дело доходит до соревнований, я готов доказать, что буду номером 1. Только с таким мышлением можно двигаться вперед.

- Если бы Абдуллаев участвовал в чемпионате Азербайджана, смогли бы вы снова стать чемпионом?

- Нет проблем, я знаю, что когда-нибудь мы встретимся с ним на ринге. Я также верю, что Мухаммед способен стать олимпийским чемпионом. Но если я выиграю, это будет большим достижением.

- Ваше имя вызывает интерес. Почему Йоханнес?

- Я азербайджанец. Родился в Германии. Моей маме нравилось это имя, и мне оно тоже нравится. Однажды я намерен превратить это имя в бренд. Думаю, что это очень запоминающееся имя, даже если оно кому-то покажется необычным.

- Как вы пришли в бокс?

- Однажды на улице на меня напали несколько человек и избили. После того дня я пообещал себе, что подобная ситуация больше не повторится. В 14 лет я надел перчатки и больше не оглядывался назад, меня поразила слава бокса. Сейчас я благодарен тем, кто меня тогда побил. В настоящее время тренируюсь под руководством Аскера Эйвазова, Рауфа Мамедова и Шахина Имранова. Думаю, я в руках лучших тренеров страны. Хоть и учился боксу в Америке, меня научили тонкостям советского бокса.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz