Магомед Абдуллаев: "Моя цель - завоевать первую олимпийскую золотую медаль в азербайджанском боксе"

"В этом году нас ждет много важных соревнований".

Об этом İdman.biz заявил боксер сборной Азербайджана Магомед Абдуллаев (+92 кг).

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира рассказал, что 2024 год будет напряженным. По его словам, цель - добиться новых успехов для Азербайджана на чемпионате Европы и летних Олимпийских играх в Париже-2024:

"Конечно, как и в любом виде спорта, главным соревнованием года в боксе являются летние Олимпийские игры в Париже-2024. Игры. 14 января мы отправимся в США на сборы с целью подготовиться на высоком уровне. В настоящее время тренируемся. Не останавливаемся и не отдыхаем. Поскольку в Азербайджане нет олимпийского чемпиона по боксу, моя цель - стать первым и завоевать золотую медаль".

Отметим, что Абдуллаев завоевал лицензию на Париж-2024 на II Европейских играх, проходивших в Кракове в прошлом году.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz