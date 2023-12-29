Главные итоги бокса в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Исторические победы Кроуфорда и Иноуэ, крах топовых тяжеловесов и судейские скандалы чем запомнился 2023 год в боксе?



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Пришло время подвести итоги и вспомнить самые яркие события в боксе за 2023 год



Дюбуа и Ломаченко во главе судейских скандалов

2023 год в боксе вновь не обошелся без громких судейских скандалов. Самыми запоминающимися из них стали титульные бои с участием Даниэля Дюбуа и Василия Ломаченко.

Британец в августе дрался с Александром Усиком за 3 чемпионских пояса в тяжелом дивизионе. Даниэль проигрывал поединок в одну калитку, но до последнего цеплялся за момент с ударом в область резинки шорт в пятом раунде.

По мнению Дюбуа и его команды, в том эпизоде был прямой нокаут, хотя судья посчитал обратное и дал украинцу 5 минут на восстановление. Впрочем, ничем другим британец не запомнился и в итоге проиграл поединок досрочно.

А вот титульный бой в легком весе Ломаченко против Хэйни в мае был более конкурентным. В некоторых эпизодах Василий и вовсе загонял своего соперника к канатам, начиная забивать его.

Основания отдать победу украинцу были, но судьи посчитали иначе. Довольно спорным решением Хэйни сохранил все пояса, а Ломаченко остался ни с чем. Подобное произошло и в противостоянии с участием бывшего тройного чемпиона этого же дивизиона Джорджа Камбососа против Макси Хьюза.

Австралиец был просто ужасен и проигрывал оппоненту во многих эпизодах. Но статус и громкое имя в очередной раз сказали свое слово. Вновь победил тот, кто более популярен в медиапространстве, нежели его соперник.

Камбососу присудили незаслуженную победу решением большинства, нагло украв ее у Хьюза. Не совсем понятный вердикт рефери был и в поединке Мурата Гассиева с Отто Валлиным.

Россиянин был лучше в первой половине боя, но просел после экватора. По раундам счет равный. Вероятнее всего, решающим фактором стала именно концовка, которую забрал Валлин.

Тем не менее, даже при таком раскладе победа раздельным решением со стороны скандинава до сих пор вызывает вопросы.

Парадоксальный регресс топовых тяжеловесов

За прошедшие 12 месяцев самый тяжелый боксерский дивизион претерпел существенные изменения. Сейчас сложно сказать, кто является самым сильным бойцом в этой категории.

Едва ли можно учитывать кандидатуру Джошуа, который выиграл 3 поединка против трех середняков. Неизвестно, как сложилась бы судьба Энтони, если бы он согласился выйти на третий поединок с Энди Руисом или не сорвался бы его бой против Диллиана Уайта.

Действующие чемпионы ряда дивизионов по-прежнему не хотят драться с прямыми конкурентами. Самые яркие примеры -= это Джермелл Чарло и Сауль Альварес. Американец слишком долго оттягивал свое возвращение после травмы.

Причем вместо обязательного поединка с Тимом Цзю он выбрал бой с Саулем Альваресом на 2 категории выше. «Канело», в свою очередь, принял поединок с Чарло только ради того, чтобы не драться с Дэвидом Бенавидесом.

Сообществу и фанатам они преподнесли очное противостояние, как битву двух абсолютных чемпионов. В конечном итоге конкурентного боя болельщики так и не увидели.

Чарло на фоне Альвареса выглядел боксерской грушей и убегал от него на протяжении всей встречи. Мексиканец одержал очередную легкую победу и сохранил титулы во втором среднем весе, а Джермелл получил выгоду в виде большого гонорара.

И все же поступок с отказом защиты поясов против Цзю обернулся для американца наказанием. WBO лишила Джермелла статуса чемпиона в первом среднем весе и передала титул Тиму.

Иноуэ и Кроуфорд заново переписали историю

Главными действующими лицами 2023-го стали Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ. Обоих по праву можно назвать лучшими боксерами уходящего года. Кроуфорд 29 июля подрался в объединительном поединке за все пояса против Эррола Спенса.

Теренс не оставил ни единого шанса своему сопернику и заставил судью остановить поединок в восьмом раунде. Победа над Спенсом позволила 36-летнему американцу взять все пояса в полусреднем дивизионе.

Кроуфорд первый боксер в истории, кому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. В 2017-м он сделал это в дивизионе до 63,5 кг. Но а далее на протяжении последующих шести лет Теренс выступал в полусреднем весе, где добился наивысшей цели.

Под конец 2023 года Кроуфорду составил компанию Наоя Иноуэ, который тоже стал двойным абсолютным чемпионом мира. 26 декабря японец деклассировал Марлона Тапалеса, нокаутировав его в десятом раунде.

Победа над филиппинцем позволила Наоя объединить все пояса во втором наилегчайшем весе. Несмотря на такой ошеломительный успех, Кроуфорд и Иноуэ не собираются останавливаться на достигнутом.

Оба заявили, что хотят стать тройными абсолютными чемпионами. Наоя планирует подняться в полулегкий вес, а Теренс намерен подраться с Саулем Альваресом за все пояса во втором среднем дивизионе.

İdman.biz