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Бивол назвал лучшего боксёра 2023 года

Бокс
Новости
27 Декабря 2023 21:33
Бивол назвал лучшего боксёра 2023 года

Чемпион мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол стал участником опроса на тему «Лучший боксёр года».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт «Матч ТВ», в ходе опроса Бивол выбрал Теренса Кроуфорда лучшим боксёром 2023 года. Отметим, что в этом году американец досрочно победил соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. При этом на второе место Дмитрий поставил Наою Иноуэ из Японии. Азиатский боксёр в 2023 году сумел одержать две победы и стать абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Дмитрия Бивола в боксе составляет 22-0. Свой последний поединок российский спортсмен провёл 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал британец Линдон Артур. Данный бой продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Биволу.

İdman.biz

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