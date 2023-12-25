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Джошуа объяснил, почему Усик победит Фьюри

Бокс
Новости
25 Декабря 2023 23:07
Джошуа объяснил, почему Усик победит Фьюри

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", знаменитый британский боксёр Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке между своим соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Вы, наверное, слышали это много раз, но я думаю, что Усик - феноменальный боец, и вокруг него отличная команда. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя команда, а у него действительно хорошая команда. Разделив с ним ринг, изучив его, я думаю, что именно он сможет победить Фьюри. Я так думаю, потому что у меня есть опыт боев с Усиком и я понимаю уровень его мастерства, это высший уровень», - приводит слова Джошуа Eurosport.

Отметим, что ранее Усик дважды выигрывал Джошуа по запискам судей.

Напомним, поединок между Фьюри и Усиком состоится 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

İdman.biz

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