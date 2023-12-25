25 Декабря 2023
RU

Леннокс Льюис: Не могу судить о возвращении Джошуа. Он сделал то, что должен

Бокс
Новости
25 Декабря 2023 18:44
Леннокс Льюис: Не могу судить о возвращении Джошуа. Он сделал то, что должен

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный британский боксёр Леннокс Льюис высказался по поводу американца Энтони Джошуа, который в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу в поединке со шведом Отто Валлином.

Напомним, Джошуа победил досрочно в пятом раунде, команда Валлина не выпустила его после перерыва.

«Можем ли мы говорить о том, что Джошуа вернулся? Не могу судить по этому поединку. Он однозначно выглядел хорошо. Но он просто сделал то, что и должен был сделать. Судя по визуальному впечатлению, по индексу массы тела Валлина, я даже не уверен в том, что он усердно готовился к этому бою. Считаю, что эта победа ментально хороша для Джошуа. Все в один голос твердят, что вернулся прежний Джошуа. Но на самом деле впереди у него ещё длинный и непростой путь. У него всё ещё впереди бой с Тайсоном Фьюри. А именно для этого конкретного поединка он выглядел хорошо», - сказал Льюис в интервью TNT Sports.

Напомним, Джошуа провёл три поединка в 2023 году: в апреле он перебоксировал американца Джермейна Франклина, а в августе нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса.

İdman.biz

Новости по теме

Чемпион мира установит рекорд в случае победы в Токио - ВИДЕО
15:56
Бокс

Чемпион мира установит рекорд в случае победы в Токио - ВИДЕО

Чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ и чемпион WBA и IBF в этом весе Марлон Тапалес успешно прошли взвешивание перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира, который пройдет 26 декабря, в Токио
Чемпион мира по боксу принял ислам - ВИДЕО
13:31
Бокс

Чемпион мира по боксу принял ислам - ВИДЕО

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец (29-0, 27 KO) принял ислам
"Джошуа - лучший супертяжеловес в мире, он вернулся"
24 Декабря 19:50
Бокс

"Джошуа - лучший супертяжеловес в мире, он вернулся"

"Он показал идеальное выступление."
Джошуа в пятом раунде нанёс больше силовых ударов, чем Валлин за весь бой
24 Декабря 09:09
Бокс

Джошуа в пятом раунде нанёс больше силовых ударов, чем Валлин за весь бой

Поединок прошёл в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера бокса Day of Reckoning
Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера на части прямо сейчас
24 Декабря 07:55
Бокс

Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера на части прямо сейчас

"Ты можешь сделать что угодно, только не сдавайся"
Джошуа высказался о победе над Валлином на турнире в Эр-Рияде
24 Декабря 07:00
Бокс

Джошуа высказался о победе над Валлином на турнире в Эр-Рияде

"Это был просто ещё один бой"

Самое читаемое

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"
23 Декабря 12:57
Пляжный волейбол

"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"Мы заняли первое место на чемпионате Европы"
IBA вручила звезду азербайджанскому судье
23 Декабря 13:16
Бокс

IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен