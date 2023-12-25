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Чемпион мира установит рекорд в случае победы в Токио - ВИДЕО

Бокс
Новости
25 Декабря 2023 15:56
Чемпион мира установит рекорд в случае победы в Токио - ВИДЕО

Чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ и чемпион WBA и IBF в этом весе Марлон Тапалес успешно прошли взвешивание перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира, который пройдет 26 декабря, в Токио.

Как сообщает İdman.biz, 28-летний чемпион мира в четырех весовых категориях из Японии Наоя Иноуэ показал на весах 55,2 кг, а 31-летний филиппинец Тапалес - 55,0 кг.

В случае победы Иноуэ станет вторым в мире боксером, объединившим четыре чемпионских титула в двух весовых категориях, и первым боксером из Азии, добившимся этого, а Тапалес станет первым филиппинцем, объединившим все четыре титула.

Стоит отметить, что в традиционном опросе журнала The Ring все 19 экспертов проголосовали за досрочную победу Иноуэ в этом бою.

İdman.biz

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