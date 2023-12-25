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Чемпион мира по боксу принял ислам - ВИДЕО

Бокс
Новости
25 Декабря 2023 13:31
Чемпион мира по боксу принял ислам - ВИДЕО

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) принял ислам. Об этом в социальных сетях сообщил экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Баду Джек.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Джервонте Дэвису 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

В декабре 2019 года Дэвис стал чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив именитого кубинца Юриоркиса Гамбоа, а в июне 2021-го завоевал титул WBA в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Дэвис нокаутировал звёздного соотечественника Райана Гарсию.

İdman.biz

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