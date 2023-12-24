Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера на части прямо сейчас

Британец Энтони Джошуа высказался о поражении американца Деонтея Уайлдера в бою с новозеландцем Джозефом Паркером. Бой завершился победой Паркера единогласным решением. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", после этого боя Уайлдер намекнул, что может завершить карьеру.

«Я не смотрел, бой Уайлдера я просто сосредоточился на себе всю неделю боя. Я знал, насколько важен для меня этот бой. Я слышал, что Деонтей проиграл, и что с того. Он вернётся. Все, что Деонтей сказал обо мне, я мог бы разорвать его на части прямо сейчас, но я собираюсь занять более высокую позицию и надеюсь, что он вернётся. Ты можешь сделать что угодно, только не сдавайся, если он захочет, он может вернуться и драться в другой день», - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Джошуа в главном бою турнира досрочно победил шведа Отто Валлина в пятом раунде.

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