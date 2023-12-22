9 азербайджанских боксеров вышли в финал международного турнира, 13 завоевали бронзовые медали

Среди юных боксеров состоялись поединки полуфинального этапа традиционного международного турнира, посвященного памяти Аббаса Агаларова.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, проводимых в Бакинском боксерском центре, определились финалисты.

22 боксера сборной Азербайджана вышли на ринг в 26 боях. В финал вышли 9 из них. 13 наших спортсменов завершили турнир с бронзовыми медалями.

В финале сразятся 9 боксеров сборной Казахстана. В решающих боях Узбекистан и Таджикистан будут представлять по 3 спортсмена, а Россию - двое. Спортсменам сборной Саудовской Аравии не удалось преодолеть барьер 1/4 финала, а клуб «Роял» (Литва) остановился на стадии полуфиналов.

Финалы начнутся сегодня в 13:00.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 97 боксеров из 7 команд.

Полуфиналы

48 кг

Абай Толейбеков (Казахстан) – Муинхуджа Муминов (Таджикистан) – 0:5

Аяз Тагизаде (Азербайджан) – Билалхабаши Назаров (Азербайджан) – 0:5

51 кг

Зидан Гумбатов (Азербайджан) – Сабир Дадашов (Азербайджан) – 5:0

Мухшин Рахманов (Таджикистан) – Бехултан Боранбек (Казахстан) – победа второго с полным преимуществом

54 кг

Омар Асланлы (Азербайджан) – Анушервон Фозилов (Таджикистан) – 1:4

Айдак Кадырхан (Казахстан) – Ерасил Амангалиев (Казахстан) – 0:5

57 кг

Таги Насибов (Азербайджан) – Жансери Кошербаев (Казахстан) – первая победа с полным преимуществом

Махамадали Ашуралиев (Азербайджан) – Магомедрасул Ибрагимов (Россия) – 5:0

60 кг

Махаммедали Гасымзаде (Азербайджан) – Бек Джолдашбек (Казахстан) – 4:1

Тофик Заиров (Азербайджан) – Джанарслан Темирбиев (Россия) – 0:5

63,5 кг

Саид Юнусов (Узбекистан) – Мехраб Аббасов (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом

Руслан Гафуров (Таджикистан) – Ренат Крепштул ("Роял", Литва) – 5:0

67 кг

Гусейн Гаджиев (Азербайджан) – Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан) – 1:4

Диас Серикули (Казахстан) – Торехан Сабирхан (Казахстан) – 0:5

71 кг

Онер Сейлхан (Казахстан) – Шамсиддин Турсунов (Узбекистан) – 5:0

Альмухамед Ахметов (Казахстан) – Айхан Алиев (Азербайджан) – 4:1

75 кг

Фуад Бабаев (Азербайджан) – Мирджалал Мирагаев (Азербайджан) – 0:5

Санжар-Али Бегалив (Казахстан) – Дамир Синеев (Казахстан) – 5:0

80 кг

Шамиль Сагидолдаев (Казахстан) – Джавахир Мехриддинов (Узбекистан) – 0:5

Шамиль Наджафов (Азербайджан) – Мадияр Бехултанов (Казахстан) – победа второго с полным преимуществом

86 кг

Шахин Дадашов (Азербайджан) – Рахмотжон Кодиров (Узбекистан) – 0:5

Рза Новрузов (Азербайджан) – Руслан Кахраманов (Азербайджан) – 0:5

92 кг

Даулет Данияр (Казахстан) – Канан Наджафов (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом

Даниелюс Балтрушайтис («Роял», Литва) – Ерали Шопанов (Казахстан) – 2:3

+92 кг

Орхан Агаев (Азербайджан) – Гасан Садыкзаде (Азербайджан) – 5:0

Умиджон Шарипов (Узбекистан) – Магомедхан Малачиев (Россия) – победа второго с полным преимуществом

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