На международном турнире в Баку определились полуфиналисты

Завершилась 1/4 финала традиционного международного юношеского турнира, посвященного памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

İdman.biz сообщает, что по результатам боев, состоявшихся в третий день соревнований, определились полуфиналисты еще в пяти весовых категориях.

Еще шесть боксеров сборной Азербайджана завершили свои выступления победами. Спортсмены, прошедшие в полуфинал, обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что в четвертый день соревнований состоятся 26 полуфинальных поединков с участием 7 команд. Имена победителей турнира будут объявлены 22 декабря.

1/4 финала

57 кг

Таги Насибов (Азербайджан) – Эльбрус Керимли (Азербайджан) – 5:0

Руслан Рушанов (Азербайджан) – Зансери Кошербаев (Казахстан) – победа второго с полным преимуществом

Махамдали Ашуралиев (Азербайджан) – Язан Альгамди (Саудовская Аравия) – 5:0

Адам Меджидов (Россия) – Магомедрасул Ибрагимов (Россия) – 0:5

63,5 кг

Саид Юнусов (Узбекистан) – Жангир Алдабергенов (Казахстан) – 5:0

Мехраб Аббасов (Азербайджан) – Мухаммед Минигбаев (Таджикистан) – 3:1

Руслан Гафуров (Таджикистан) – Сакен Ермек (Казахстан) – 5:0

Ренат Крепштул (клуб «Роял», Литва) – Ибрагим Зейналов (Азербайджан) – 3:2

67 кг

Гусейн Гаджиев (Азербайджан) – Рустамджон Ашуров (Таджикистан) – 4:1

Ровшан Аббасов (Азербайджан) – Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан) – победа второго с полным преимуществом

Диас Серикули (Казахстан) – Айхан Зейналлы (Азербайджан) – 5:0

Торехан Сабирхан (Казахстан) – Абдулла Чергесов (Россия) – 5:0

80 кг

Шамиль Сагидолдаев (Казахстан) – Ильфан Халилли (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом

Гусейн Гусейнли (Азербайджан) – Джавахир Мехриддинов (Узбекистан) – 0:5

Ферас Салем (Саудовская Аравия) – Шамиль Наджафов (Азербайджан) – победа второго с полным преимуществом

Тунар Джафаров (Азербайджан) – Мадияр Бехултанов (Казахстан) – победа второго с полным преимуществом

İdman.biz