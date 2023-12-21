На международном турнире в Баку определились полуфиналисты

Завершилась 1/4 финала традиционного международного юношеского турнира, посвященного памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
İdman.biz сообщает, что по результатам боев, состоявшихся в третий день соревнований, определились полуфиналисты еще в пяти весовых категориях.
Еще шесть боксеров сборной Азербайджана завершили свои выступления победами. Спортсмены, прошедшие в полуфинал, обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.
Отметим, что в четвертый день соревнований состоятся 26 полуфинальных поединков с участием 7 команд. Имена победителей турнира будут объявлены 22 декабря.
1/4 финала
57 кг
Таги Насибов (Азербайджан) – Эльбрус Керимли (Азербайджан) – 5:0
Руслан Рушанов (Азербайджан) – Зансери Кошербаев (Казахстан) – победа второго с полным преимуществом
Махамдали Ашуралиев (Азербайджан) – Язан Альгамди (Саудовская Аравия) – 5:0
Адам Меджидов (Россия) – Магомедрасул Ибрагимов (Россия) – 0:5
63,5 кг
Саид Юнусов (Узбекистан) – Жангир Алдабергенов (Казахстан) – 5:0
Мехраб Аббасов (Азербайджан) – Мухаммед Минигбаев (Таджикистан) – 3:1
Руслан Гафуров (Таджикистан) – Сакен Ермек (Казахстан) – 5:0
Ренат Крепштул (клуб «Роял», Литва) – Ибрагим Зейналов (Азербайджан) – 3:2
67 кг
Гусейн Гаджиев (Азербайджан) – Рустамджон Ашуров (Таджикистан) – 4:1
Ровшан Аббасов (Азербайджан) – Аббасгулу Шадлинский (Азербайджан) – победа второго с полным преимуществом
Диас Серикули (Казахстан) – Айхан Зейналлы (Азербайджан) – 5:0
Торехан Сабирхан (Казахстан) – Абдулла Чергесов (Россия) – 5:0
80 кг
Шамиль Сагидолдаев (Казахстан) – Ильфан Халилли (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом
Гусейн Гусейнли (Азербайджан) – Джавахир Мехриддинов (Узбекистан) – 0:5
Ферас Салем (Саудовская Аравия) – Шамиль Наджафов (Азербайджан) – победа второго с полным преимуществом
Тунар Джафаров (Азербайджан) – Мадияр Бехултанов (Казахстан) – победа второго с полным преимуществом
İdman.biz