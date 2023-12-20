20 Декабря 2023
RU

Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал международного турнира - ФОТО

Бокс
Новости
20 Декабря 2023 11:06
Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал международного турнира - ФОТО

Стартовали поединки 1/4 финала традиционного международного юношеского турнира, посвященного памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, организованных в Бакинском боксерском центре, объявлены полуфиналисты в пяти весовых категориях.

Среди прошедших в следующий этап - 3 боксера сборной Азербайджана.

Те, кто вышел в полуфинал, обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.

Отметим, что в третий день соревнований состоятся 16 поединков с участием 7 команд. Имена победителей турнира будут объявлены 22 декабря.

1/4 финала
48 кг
Абай Толейбеков (Казахстан) – Укал Мусаев (Азербайджан) – 5:0
Муинхуджа Муминов (Таджикистан) – Рамал Ёлчиев (Азербайджан) – 3:2
Ровшан Буньятов (Азербайджан) – Аяз Тагизаде (Азербайджан) – 0:5
Фарид Исмаилзаде (Азербайджан) – Билалхабаши Назаров (Азербайджан) – 0:5

51 кг
Диас Берикбай (Казахстан) – Бехултан Боранбек (Казахстан) – 1:4

54 кг
Анушервон Фозилов (Таджикистан) – Фаваз Алухайби (Саудовская Аравия) – второй не вышел на бой
Айдак Кадырхан (Казахстан) – Муслим Давлеткаев (Россия) – 3:2
Ерасил Амангалиев (Казахстан) – Гурбан Гасанов (Россия) – 5:0

60 кг
Оруджали Джавадзаде (Азербайджан) – Бек Джолдашбек (Казахстан) – 0:5
Тофиг Заиров (Азербайджан) – Вагиф Гаджиев (Азербайджан) – 5:0
Айхан Гейдаров (Азербайджан) – Джанарслан Темирбиев (Россия) – 0:5

71 кг
Ибрагим Наджафов (Азербайджан) – Айхан Алиев – второй победил с полным преимуществом

75 кг
Шербек Шокиров (Узбекистан) – Санжар-Али Бегалив (Казахстан) – 0:5
Дамир Синеев (Казахстан) – Имамрза Садыхзаде (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом

+92 кг
Магомедхан Малачиев (Россия) – Илькин Мамедли (Азербайджан) – 5:0

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде - ВИДЕО
19 Декабря 23:00
Бокс

Церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде - ВИДЕО

В эти минуты проходит церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
В Баку стартовал международный турнир по боксу - ФОТО
18 Декабря 18:37
Бокс

В Баку стартовал международный турнир по боксу - ФОТО

Стартовал традиционный международный турнир среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова
В Баку начинается международный турнир, посвященный памяти Аббаса Агаларова
18 Декабря 11:36
Бокс

В Баку начинается международный турнир, посвященный памяти Аббаса Агаларова

В соревнованиях, которые пройдут в Бакинском боксерском центре, примут участие 7 команд
В Федерации бокса обсудили подготовку к Парижу-2024
13 Декабря 17:06
Бокс

В Федерации бокса обсудили подготовку к Парижу-2024

Федерация бокса Азербайджана провела встречу с тренерами национальных сборных
Вугар Алекперов: "Наши результаты в Сиднее так обрадовали Гейдара Алиева, что..."
12 Декабря 12:05
Бокс

Вугар Алекперов: "Наши результаты в Сиднее так обрадовали Гейдара Алиева, что..."

"Рекомендации, которые он давал на прощальных церемониях, всегда были для нас стимулом"
Нариман Абдуллаев: "Это был лучший чемпионат за последние годы, он сумел нас удивить" - ИНТЕРВЬЮ
11 Декабря 13:43
Бокс

Нариман Абдуллаев: "Это был лучший чемпионат за последние годы, он сумел нас удивить" - ИНТЕРВЬЮ

"Чемпионат прошел на очень высоком уровне"

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Новый рекорд "Карабаха"
17 Декабря 13:35
Азербайджанский футбол

Новый рекорд "Карабаха"

"Нефтчи" девять раз добивался такого успеха
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка
17 Декабря 21:38
Мировой футбол

ФИФА опубликовала формат ежегодного Межконтинентального Кубка

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями