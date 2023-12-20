Три азербайджанских боксера вышли в полуфинал международного турнира - ФОТО

Стартовали поединки 1/4 финала традиционного международного юношеского турнира, посвященного памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, организованных в Бакинском боксерском центре, объявлены полуфиналисты в пяти весовых категориях.
Среди прошедших в следующий этап - 3 боксера сборной Азербайджана.
Те, кто вышел в полуфинал, обеспечили себе как минимум бронзовую медаль.
Отметим, что в третий день соревнований состоятся 16 поединков с участием 7 команд. Имена победителей турнира будут объявлены 22 декабря.
1/4 финала
48 кг
Абай Толейбеков (Казахстан) – Укал Мусаев (Азербайджан) – 5:0
Муинхуджа Муминов (Таджикистан) – Рамал Ёлчиев (Азербайджан) – 3:2
Ровшан Буньятов (Азербайджан) – Аяз Тагизаде (Азербайджан) – 0:5
Фарид Исмаилзаде (Азербайджан) – Билалхабаши Назаров (Азербайджан) – 0:5
51 кг
Диас Берикбай (Казахстан) – Бехултан Боранбек (Казахстан) – 1:4
54 кг
Анушервон Фозилов (Таджикистан) – Фаваз Алухайби (Саудовская Аравия) – второй не вышел на бой
Айдак Кадырхан (Казахстан) – Муслим Давлеткаев (Россия) – 3:2
Ерасил Амангалиев (Казахстан) – Гурбан Гасанов (Россия) – 5:0
60 кг
Оруджали Джавадзаде (Азербайджан) – Бек Джолдашбек (Казахстан) – 0:5
Тофиг Заиров (Азербайджан) – Вагиф Гаджиев (Азербайджан) – 5:0
Айхан Гейдаров (Азербайджан) – Джанарслан Темирбиев (Россия) – 0:5
71 кг
Ибрагим Наджафов (Азербайджан) – Айхан Алиев – второй победил с полным преимуществом
75 кг
Шербек Шокиров (Узбекистан) – Санжар-Али Бегалив (Казахстан) – 0:5
Дамир Синеев (Казахстан) – Имамрза Садыхзаде (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом
+92 кг
Магомедхан Малачиев (Россия) – Илькин Мамедли (Азербайджан) – 5:0
İdman.biz