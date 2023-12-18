В Баку стартовал международный турнир по боксу - ФОТО

Стартовал традиционный международный турнир среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
Как сообщает İdman.biz, перед боями состоялась церемония открытия соревнований.
Мероприятие началось с парада команд-участниц - Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Саудовской Аравии, а также литовского клуба "Royal".
После этого в Баку гостей приветствовал советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов: "Наша цель - внести вклад в развитие бокса. В следующем году мы проведем серию мероприятий, посвященных 100-летию Федерации бокса Азербайджана. В это время в Баку приедет много гостей, и это сыграет важную роль в дальнейшем развитии бокса в нашей стране. Я уверен, что турнир запомнится».
Сербский супервайзер турнира Драголюб Радович и представитель Министерства молодежи и спорта Азербайджана Алинияз Мирзаев пожелали успехов выступающим спортсменам.
После этого турнир был объявлен открытым.
В первый день турнира было организовано 14 боев в 5 весовых категориях. По итогам поединков 3 боксера нашей сборной вышли в 1/4 финала.
Отметим, что во второй день соревнований состоятся 15 поединков, в которых примут участие 97 боксеров. Бои начнутся в 15:00 в Бакинском боксерском центре. Имена победителей будут объявлены 22 декабря.
1/8 финала
48 кг
Билалхабаши Назаров (Азербайджан) – Ибрагим Альджухани (Саудовская Аравия) – второй не вышел на бой
57 кг
Давуд Мамедов (Азербайджан) – Адам Меджидов (Россия) – 1:4
Фаиг Моллаев (Азербайджан) – Магомедрасул Ибрагимов (Россия) – 1:4
63,5 кг
Вусал Сулейманов (Азербайджан) – Саид Юнусов (Узбекистан) – первый не вышел на бой
Жангир Алдабергенов (Казахстан) – Хасан Гаджиев (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом
Мехраб Аббасов (Азербайджан) – Джамшед Махмедов (Таджикистан) – 5:0
Мухаммед Минигбаев (Таджикистан) – Мирхасан Ибрагимов (Азербайджан) – 5:0
Руслан Гафуров (Таджикистан) – Алисканди Магомедбеков (Россия) – победа первого с полным преимуществом
Сакен Ермек (Казахстан) – Нурлан Пашаев (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом
Ренат Крепштул (клуб «Роял», Литва) – Угур Тагиев (Азербайджан) – 4:1
Махаммедали Теймуров (Азербайджан) – Ибрагим Зейналов (Азербайджан) – победа второго с полным преимуществом
67 кг
Торехан Сабирхан (Казахстан) – Магомед Гулиев (Азербайджан) – 5:0
Озджан Расулзаде (Азербайджан) – Абдулла Чергесов (Россия) – 0:5
80 кг
Мадияр Бехултанов (Казахстан) – Тайяр Аллахвердиев (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом
İdman.biz