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В Баку начинается международный турнир, посвященный памяти Аббаса Агаларова

Бокс
Новости
18 Декабря 2023 11:36
В Баку начинается международный турнир, посвященный памяти Аббаса Агаларова

Сегодня стартует традиционный международный юношеский турнир, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут в Бакинском боксерском центре, примут участие 7 команд.

Помимо команды азербайджанских боксеров, в турнире примут участие сборные России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Саудовской Аравии. Попробует свои силы и команда Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Церемония открытия турнира, в котором 97 боксеров проверят свои силы, состоится в 14:30. В 15:00 начнутся бои. Турнир завершится 22 декабря.

Отметим, что супервайзером турнира будет Драголюб Радович из Сербии, а главным судьей - Анар Бабанлы.

İdman.biz

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