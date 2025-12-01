2 Декабря 2025
Усик объявил о планах продолжить карьеру

1 Декабря 2025 23:59
Чемпион мира по боксу Александр Усик подтвердил, что не намерен завершать карьеру и уже рассматривает варианты следующего поединка. По словам 38-летнего украинца, главным кандидатом на бой является бывший чемпион тяжелого веса Деонтей Уайлдер, сообщает İdman.Biz.

"Продолжу ли я драться? Определенно. Первый кандидат на будущий бой со мной - Деонтей Уайлдер. Переговоров нет, просто мы обсуждаем это с командой. Второй вариант не назову, есть только один - Уайлдер. Это один из сильнейших тяжеловесов десятилетия", - заявил Усик.

40-летний Уайлдер в июне одержал победу нокаутом над Тайрреллом Херндоном. В его профессиональном активе 44 победы, четыре поражения и одна ничья.

Ожидается, что потенциальный бой Усик - Уайлдер может стать одним из самых громких событий в мире бокса в 2026 году.

