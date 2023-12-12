Вугар Алекперов: "Наши результаты в Сиднее так обрадовали Гейдара Алиева, что..."

«Говорить об общенациональном лидере настолько же трудно, насколько и почетно. У нас много воспоминаний о нем».

Об этом İdman.biz заявил боксер-ветеран Вугар Алекперов.

Бронзовый призер летних Олимпийских игр-2000 в Сиднее рассказал о своих воспоминаниях об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, день памяти которого отмечается сегодня. Он рассказал, что общенациональный лидер всегда направлял спортсменов своими советами: "Я много раз видел это на церемониях отправки и приезда с Олимпийских игр, различных мероприятиях. Рекомендации, которые он давал на прощальных церемониях, всегда были для нас стимулом».

По словам Алекперова, Гейдар Алиев был другом каждого спортсмена, всегда уделял им внимание и заботу.

"Общенациональный лидер настолько был доволен нашими результатами на летних Олимпийских играх в Сиднее, что подарил каждому из нас государственную награду и пожизненное бесплатное пользование авиакомпанией "Азербайджанские авиалинии". Гейдар Алиев стал поворотным моментом в нашей жизни".

Эмин Ага

İdman.biz