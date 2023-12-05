Чемпион мира спустя год вновь в чемпионате Азербайджана - ФОТО

Чемпионат Азербайджана по боксу среди мужчин набирает обороты.

İdman.biz сообщает, что во второй день соревнований прошли 33 боя с участием представителей 41 команды.

Определились четвертьфиналисты в весовых категориях до 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 75 кг и 80 кг. На ринг в том числе вышли боксеры сборной Малик Гасанов, Тайфур Алиев и Наби Искендеров. Также свой первый поединок выиграл чемпион мира Джавид Челебиев, выступающий в чемпионате страны после годичного перерыва.

В третий соревнований, проходящих в Центре бокса, пройдут 27 боев.

Победители определятся 8 декабря.

Чемпионат Азербайджана

1/8 финала

60 кг

Магсуд Хасметов («Нефтчи») – Сархан Ахмедов («Фируз») – 5:0

Али Алиев (БФЛ) – Икрам Шахпалаев (СК «Сабаил») – победа первого за явным преимуществом

Идрис Ханифаев (Масаллы) – Джейхун Мамедов (Гусар) – победа второго за явным преимуществом

Фуад Тарверди (СК "Золотая перчатка") - Аслан Гулиев (СК Z-1) – первый не пришел на бой

Рамазан Абдуллаев (Балакен) – Ниджат Атакишиев (СК «Роман») – победа первого

Эльмаддин Нураддинов (БК "Зербе") - Эльбрус Адигозалов (СК "Габала") – победа второго за явным преимуществом

Фарид Садыгов (СК "Нефтчи") - Эльдениз Бахшиев (СК МВД) - 5:0

Ульви Мирзаев (UGM-13) – Надир Маликов (METE) – 0:5

63,5 кг

Малик Гасанов («Нефтчи») – Мурад Мирзабеков (БФЛ) – победа первого за явным преимуществом

Турал Гурбанов (МИК) – Фарид Гасымов (СК «Золотая перчатка») – победа второго за явным преимуществом

Руслан Байрамов (МВД) – Мухтар Умаев (Шабран) – 4:1

Руслан Рустамов (БФЛ) – Кямран Мустафазаде (Нахчыван АР) – победа первого с явным преимуществом

Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ) – Эльмеддин Агаев (Ширван) –победа первого с явным преимуществом

Джалал Гурбанов (ЦСК) – Джалал Ахмедов (СК «Блэк Хэт») – победа первого с явным преимуществом

Тайфур Алиев (ЦСК) – Сеймур Гурбанов (Хачмаз) – второй не пришел на бой

Кянан Кязимов (СК «Юг») – Тамерлан Алиев (СК «Офицер») – 5:0

67 кг

Наби Искендеров («Нефтчи») – Сеидага Нагиев («Блэк Хэт») – 5:0

Саид Абдуллаев ("Нефтчи") - Тарлан Гулузаде ("Золотые перчатки") - 5:0

Ильгар Салахов (Габала) – Ибрагим Гусейнов (МЕТЕ) – первый выиграл за явным преимуществом

Халил Кязимов (Гянджа) – Нурлан Маликов (Сумгаит) – 4:0

Джавид Чалабиев ("Золотые перчатки") – Раван Гусейнзаде (Загатала) – победил первый.

Ниджат Мамедов (Сабирабад) – Санан Мехтиев (Абшерон) – победа второго за явным преимуществом

Парвиз Гулиев («Агджабеди») – Мехди Гасанов («Зенит») – 5:0

Шамси Шахбазов (ЦСК) – Назим Абазарлы (Нахчыван) – выиграл первый за явным преимуществом

75 кг

Расим Алиев («Золотые перчатки») – Ниджат Гурбанов («Гянджа») – 3:2

Минад Сеидов (ASK) - Новрузали Гулиев (ЦСК) - победа второго за явным преимуществом

Анвар Бабаев («Техсил») - Руслан Юсифов (АР Нахчыван) – первый победил за явным преимуществом

Расим Чобанлы (ЦСК) – Умид Гусейнли (СК "Z-1") – первый победил за явным преимуществом

Эльнур Сулейманов (СК "Нефтчи") - Кямран Ибрагимов (ВПК) - 5:0

Исмаил Гусейнов («Джалилабад») – Шамиль Фаррухов («Нефтчи») – 5:0

Фархад Сеидов (ЦСК) – Таджи Тагизаде (БФЛ) – 5:0

Гаджимурад Ашуров ("Блэк Хэт") - Кямран Шахсуварлы ("Габала") – победа второго

80 кг

Джаббар Исмайлов (Сумгаит) – Гошгар Ниязизаде (ИК «Гара папаг») – второй не пришел на бой

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