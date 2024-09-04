Наши пляжные волейболисты отправились на международные соревнования

Наши пляжные волейболисты примут участие в открытом чемпионате «Bioderma Pro Beach Tour».

Как сообщает İdman.biz, сегодня команда отправилась в Турцию для участия в международных соревнованиях.

Пары будут представлять 3 женские (Сабина Ализаде-Лизи Лацабидзе; Нармин Самадзаде-Фидан Ахмедханов; Лариса Сметцова-Чинара Гулиева) и 3 мужские команды (Вадим Кутуков-Гейдар Мамедли; Нариман Байрамлы-Магомед Асланлы; Ибрагим Мамедов-Агшин Агазаде). Мужчины выступят на соревнованиях под руководством главного тренера Игоря Олефира, а женщины - Нихада Танривердиева.

Отметим, что команды, участвующие в чемпионате, получат рейтинговые очки ФИВБ.

İdman.biz