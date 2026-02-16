17 Февраля 2026
Тренер сборной Азербайджана: "Мы одни из фаворитов чемпионата Европы"

Пляжный футбол
Новости
16 Февраля 2026 23:09
Тренер сборной Азербайджана: "Мы одни из фаворитов чемпионата Европы"

Главный тренер сборной Азербайджана по пляжному футболу Сахиб Мамедов оценил шансы команды на чемпионате Европы.

Как передает İdman.Biz, специалист считает, что национальная команда входит в число претендентов на высокие места.

"Пока наша группа не определена. Но если посмотреть на соперников в дивизионе B, на бумаге мы одни из лучших. Турнир пройдет в Грузии. Там будут такие команды, как Англия и Казахстан. Однако считаю, что при хорошей подготовке мы сможем бороться за выход в дивизион A и за чемпионство. Соперники нам по силам", -цитирует слова тренера Report.

Отметим, сборная Азербайджана выступит в дивизионе B, где сыграют восемь команд - Грузия, Азербайджан, Латвия, Казахстан, Бельгия, Мальта, Англия и Норвегия.

