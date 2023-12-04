4 Декабря 2023
RU

Родерик Смит: "Я очень люблю Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
4 Декабря 2023 18:12
Родерик Смит: "Я очень люблю Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист "Сумгайыта" Родерик Смит дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что он рассказал о своей любви к этому виду спорта, карьере, приходе в ”Сумгаит" и целях.

- Как возникла ваша любовь к баскетболу?

- Я родился в 1999 году в городе Кристал-Спрингс штата Миссисипи. Семья заставила меня полюбить баскетбол. С самого моего рождения я видел, как отец, мать и брат играют в баскетбол. При этом все они выступали в лигах NCAA. Я сам работал для успехов университетского клуба “Ауборн”. За свою карьеру там я набирал в среднем 13 очков и 6 подборов.

- Вы рассказали о своей карьере в США. Была ли у вас возможность сыграть против или с кем-нибудь из звезд НБА?

- Да, была. Я играл с бывшим баскетболистом ”Сан-Антонио Сперс“ и ”Голден Стэйт“ Куиндари Уизерспуном. Играл вместе с Кавонтом Смартом, который в настоящее время принадлежит ”Филадельфии Севенти Сиксерс“, Пи Джеем Вашингтоном, который выступал за”Шарлотт Хорнетс“, и Шаком Бьюкененом, который защищал цвета ”Мемфис Гриззлис" и боролся против них на поле.

- Как вы оцениваете выступление ”Сумгаита"?

- Наш состав сформирован из хороших игроков. Несмотря на то, что одержали всего 2 победы в 6 играх, иногда мы не можем выступать так, как нам хотелось бы. Но, несмотря на это, я верю, что мы выйдем в плей-офф. ”Сумгаит" заслуживает лучшего выступления.

- Что вам больше всего нравится в Азербайджане?

- Страна, в которой я впервые выступил за пределами США, - Азербайджан. По правде говоря, мне очень нравится уровень чемпионата. Для меня игра в вашей стране - отличный опыт. Кстати, до приезда сюда я был знаком с некоторыми американскими баскетболистами, играющими в НТД-Индиго, играл с ними на родине. Я очень люблю Азербайджан. А о Баку вообще речь не идет. Правда, это маленький город, но здесь все идеально. А мое любимое место в вашей столице - Приморский национальный парк.

- Каковы ваши цели на будущее?

- Я всегда думаю о максимуме. Моя мечта - играть в одной из команд Евролиги и НБА. Хотя до сих пор не участвовал в драфтах, я считаю, что готов играть в НБА. Тем не менее, спешка тоже недопустима. Например, если ”Сумгаит" захочет продлить со мной контракт, я готов выступить здесь и в следующем сезоне.

İdman.biz

Новости по теме

"Нам не следует допускать подобных ошибок в следующих матчах"
2 Декабря 23:22
Баскетбол

"Нам не следует допускать подобных ошибок в следующих матчах"

"Нас ждет тяжелая игра"
"Сабах" завершил шестой тур АБЛ победой над "Джалилабадом"
2 Декабря 20:51
Баскетбол

"Сабах" завершил шестой тур АБЛ победой над "Джалилабадом"

«Сабах» сохранил место в группе лидеров азербайджанской баскетбольной лиги
"НТД-Индиго" обыграл "Серхедчи"
2 Декабря 18:25
Баскетбол

"НТД-Индиго" обыграл "Серхедчи"

"НТД-Индиго" сохранил позиции в лидирующей группе азербайджанской баскетбольной лиги
"Нефтчи" победил в Гяндже - ФОТО
2 Декабря 16:05
Баскетбол

"Нефтчи" победил в Гяндже - ФОТО

В азербайджанской баскетбольной лиге проходят матчи VI тура
"Мы одержали победу благодаря уверенной игре в защите"
2 Декабря 14:30
Баскетбол

"Мы одержали победу благодаря уверенной игре в защите"

"Соперник играл очень хорошо"
"Нас ждет сложная игра"
2 Декабря 14:11
Баскетбол

"Нас ждет сложная игра"

"Соперник очень силен"

Самое читаемое

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО
2 Декабря 08:58
Азербайджанский футбол

Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж из Никосии, где женская сборная Азербайджана провела очередной матч в дивизионе С Лиги наций
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры