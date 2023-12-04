Родерик Смит: "Я очень люблю Азербайджан" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист "Сумгайыта" Родерик Смит дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что он рассказал о своей любви к этому виду спорта, карьере, приходе в ”Сумгаит" и целях.

- Как возникла ваша любовь к баскетболу?

- Я родился в 1999 году в городе Кристал-Спрингс штата Миссисипи. Семья заставила меня полюбить баскетбол. С самого моего рождения я видел, как отец, мать и брат играют в баскетбол. При этом все они выступали в лигах NCAA. Я сам работал для успехов университетского клуба “Ауборн”. За свою карьеру там я набирал в среднем 13 очков и 6 подборов.

- Вы рассказали о своей карьере в США. Была ли у вас возможность сыграть против или с кем-нибудь из звезд НБА?

- Да, была. Я играл с бывшим баскетболистом ”Сан-Антонио Сперс“ и ”Голден Стэйт“ Куиндари Уизерспуном. Играл вместе с Кавонтом Смартом, который в настоящее время принадлежит ”Филадельфии Севенти Сиксерс“, Пи Джеем Вашингтоном, который выступал за”Шарлотт Хорнетс“, и Шаком Бьюкененом, который защищал цвета ”Мемфис Гриззлис" и боролся против них на поле.

- Как вы оцениваете выступление ”Сумгаита"?

- Наш состав сформирован из хороших игроков. Несмотря на то, что одержали всего 2 победы в 6 играх, иногда мы не можем выступать так, как нам хотелось бы. Но, несмотря на это, я верю, что мы выйдем в плей-офф. ”Сумгаит" заслуживает лучшего выступления.

- Что вам больше всего нравится в Азербайджане?

- Страна, в которой я впервые выступил за пределами США, - Азербайджан. По правде говоря, мне очень нравится уровень чемпионата. Для меня игра в вашей стране - отличный опыт. Кстати, до приезда сюда я был знаком с некоторыми американскими баскетболистами, играющими в НТД-Индиго, играл с ними на родине. Я очень люблю Азербайджан. А о Баку вообще речь не идет. Правда, это маленький город, но здесь все идеально. А мое любимое место в вашей столице - Приморский национальный парк.

- Каковы ваши цели на будущее?

- Я всегда думаю о максимуме. Моя мечта - играть в одной из команд Евролиги и НБА. Хотя до сих пор не участвовал в драфтах, я считаю, что готов играть в НБА. Тем не менее, спешка тоже недопустима. Например, если ”Сумгаит" захочет продлить со мной контракт, я готов выступить здесь и в следующем сезоне.

İdman.biz