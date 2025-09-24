НТД одолел "Губу" в товарищеском матче

Команды "Губа" и НТД, выступающие в Азербайджанской баскетбольной лиге, встретились в товарищеском матче.
Как сообщает İdman.biz, матч завершился победой НТД - 78:69.
Игра прошла в спортивном зале Азербайджанского технического университета.
