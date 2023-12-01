"На этой неделе мы возобновили тренировки в полном составе, за исключением одного травмированного игрока. Думаю, постепенно мы найдем свою хорошую форму”.

İdman.biz сообщает, что об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хырдалан" Угур Оздемир перед матчем против "Хазри" в рамках VI тура чемпионата страны.

По словам турецкого специалиста, эта игра может стать для них поворотным моментом: "Нам очень нужна победа. Думаю, что с каждым днем мы минимизируем свои ошибки. Мы также хорошо подготовлены к этой игре. Команда "Хазри" хоть и новая, но несмотря на это демонстрирует прекрасную игру. Это коллектив, который выделяется, особенно в плане местных игроков и легионеров. У команды сильный главный тренер, и мы понимаем, насколько опасными могут быть представители Амиля Хамзаева. Я поручил некоторым нашим игрокам быть осторожными в плане защиты".

Отметим, что встреча "Хазри" - "Хырдалан" начнется сегодня в 19:00.

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