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"Сумгайыт" и "Шеки" открывают VI тур АБЛ

Баскетбол
Новости
1 Декабря 2023 09:33
"Сумгайыт" и "Шеки" открывают VI тур АБЛ

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге пройдут первые матчи VI тура.

Как передает İdman.biz, откроет программу дня встреча «Сумгайыта» и «Шеки». Обе команды обосновались в нижней части таблицы, а представитель региона и вовсе не познал пока радости побед. Поэтому встреча, которая пройдет в Олимпийском комплексе Сумгайыта, будет крайне важна для обоих соперников.

Затем на площадку выйдут «Хазри» и «Хырдалан». Дебютант лиги набрал мощный ход и идет среди лидеров, тогда как «Хырдалан» обосновался в середине таблицы. В случае победы «Хазри» может выйти на первое место.

«Сабах»

5

4

1

500:416 (+84)

9

«Хазри»

5

4

1

395:367 (+28)

9

«Нефтчи»

5

4

1

439:366 (+73)

9

«НТД-Индиго»

5

4

1

443:393 (+50)

9

«Джалилабад»

5

3

2

404:390 (+14)

8

«Хырдалан»

5

2

3

430:438 (-8)

7

«Серхедчи»

5

2

3

425:454 (-29)

7

«Сумгайыт»

5

1

4

377:338 (-47)

6

«Гянджа»

5

1

4

422:485 (-63)

6

«Шеки»

5

0

5

330:336 (-102)

5

Ниджат Закиев

İdman.biz

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