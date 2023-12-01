"Сумгайыт" и "Шеки" открывают VI тур АБЛ

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге пройдут первые матчи VI тура.

Как передает İdman.biz, откроет программу дня встреча «Сумгайыта» и «Шеки». Обе команды обосновались в нижней части таблицы, а представитель региона и вовсе не познал пока радости побед. Поэтому встреча, которая пройдет в Олимпийском комплексе Сумгайыта, будет крайне важна для обоих соперников.

Затем на площадку выйдут «Хазри» и «Хырдалан». Дебютант лиги набрал мощный ход и идет среди лидеров, тогда как «Хырдалан» обосновался в середине таблицы. В случае победы «Хазри» может выйти на первое место.

«Сабах» 5 4 1 500:416 (+84) 9 «Хазри» 5 4 1 395:367 (+28) 9 «Нефтчи» 5 4 1 439:366 (+73) 9 «НТД-Индиго» 5 4 1 443:393 (+50) 9 «Джалилабад» 5 3 2 404:390 (+14) 8 «Хырдалан» 5 2 3 430:438 (-8) 7 «Серхедчи» 5 2 3 425:454 (-29) 7 «Сумгайыт» 5 1 4 377:338 (-47) 6 «Гянджа» 5 1 4 422:485 (-63) 6 «Шеки» 5 0 5 330:336 (-102) 5

Ниджат Закиев

İdman.biz