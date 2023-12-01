"Сумгайыт" и "Шеки" открывают VI тур АБЛ

Сегодня в азербайджанской баскетбольной лиге пройдут первые матчи VI тура.
Как передает İdman.biz, откроет программу дня встреча «Сумгайыта» и «Шеки». Обе команды обосновались в нижней части таблицы, а представитель региона и вовсе не познал пока радости побед. Поэтому встреча, которая пройдет в Олимпийском комплексе Сумгайыта, будет крайне важна для обоих соперников.
Затем на площадку выйдут «Хазри» и «Хырдалан». Дебютант лиги набрал мощный ход и идет среди лидеров, тогда как «Хырдалан» обосновался в середине таблицы. В случае победы «Хазри» может выйти на первое место.
|
«Сабах»
|
5
|
4
|
1
|
500:416 (+84)
|
9
|
«Хазри»
|
5
|
4
|
1
|
395:367 (+28)
|
9
|
«Нефтчи»
|
5
|
4
|
1
|
439:366 (+73)
|
9
|
«НТД-Индиго»
|
5
|
4
|
1
|
443:393 (+50)
|
9
|
«Джалилабад»
|
5
|
3
|
2
|
404:390 (+14)
|
8
|
«Хырдалан»
|
5
|
2
|
3
|
430:438 (-8)
|
7
|
«Серхедчи»
|
5
|
2
|
3
|
425:454 (-29)
|
7
|
«Сумгайыт»
|
5
|
1
|
4
|
377:338 (-47)
|
6
|
«Гянджа»
|
5
|
1
|
4
|
422:485 (-63)
|
6
|
«Шеки»
|
5
|
0
|
5
|
330:336 (-102)
|
5
Ниджат Закиев
İdman.biz