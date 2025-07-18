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Леброн Джеймс готовит прощальный тур перед завершением карьеры

Баскетбол
Новости
18 Июля 2025 22:33
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Леброн Джеймс готовит прощальный тур перед завершением карьеры

40-летний американский баскетболист Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА и игрок клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", заранее объявит о завершении своей карьеры, чтобы устроить прощальный тур по лиге, сообщает İdman.biz со ссылкой на Plain Dealer.

По информации источника, Джеймс хочет попрощаться с болельщиками во всех городах, где играл, и получить признание за годы, проведенные в НБА. Ожидается, что о своем решении он расскажет в подкасте Mind the Game, который ведет вместе со Стивом Нэшем.

В минувшем сезоне Леброн провел 70 матчей, в среднем набирая 24,4 очка, делая 7,8 подбора и 8,2 результативной передачи за игру.

İdman.biz

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