Эрхан Токер: "Мы заслуживали победу"

«Об этой игре можно сказать многое. Поздравляю своих игроков — они отлично сражались», — заявил главный тренер «Абшерона» Эрхан Токер после первого матча полуфинала Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужчин, сообщает İdman.biz.

Наставник подчеркнул, что его команда заслуживала победы в матче против «Нефтчи», который завершился со счётом 93:97: "Я много чего могу сказать по поводу матча. Мы заслуживали победы. Матч транслировали в прямом эфире по телевидению. Нет необходимости что-то говорить. Все видели, что произошло. Поздравляю "Нефтчи" с победой».

Отметим, что следующий матч между этими командами состоится 29 апреля.

İdman.biz