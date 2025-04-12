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Иностранные судьи в чемпионате Азербайджана - ФОТО

Баскетбол
Новости
12 Апреля 2025 13:37
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Иностранные судьи в чемпионате Азербайджана - ФОТО

В Азербайджанскую баскетбольную лигу (АБЛ) приглашены иностранные судьи.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана.

Для обслуживания матчей плей-ин и плей-офф чемпионата будут приглашены два иностранных судьи, имеющих квалификацию ФИБА. Опытные судьи Неманья Влахович (Сербия) и Наце Мохорич (Словения) уже включены в судейскую бригаду на первую игру плей-офф. Этот шаг позволит сделать матчи более честными и поможет молодым местным судьям набраться опыта.

Отметим, что первые игры плей-ин прошли 10-11 апреля. Вторые встречи состоятся 13-14-го.

İdman.biz

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