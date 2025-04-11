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Эрхан Токер: "Победа стала результатом отличной игры в обороне"

Баскетбол
Новости
11 Апреля 2025 18:53
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Эрхан Токер: "Победа стала результатом отличной игры в обороне"

Баскетбольный клуб «Абшерон» одержал убедительную победу в первом матче стадии плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги, обыграв команду НТД со счетом 88:74.

Главный тренер команды Эрхан Токер прокомментировал важность слаженной игры, особенно в защите, и подчеркнул, что команда показала один из лучших матчей сезона, передает İdman.biz.

«Мы провели отличную борьбу и хорошо сыграли в обороне. Сегодняшняя игра была сильнее по сравнению с рядом матчей сезона. Большой вклад в победу внесли Эльчин Салманзаде, Магомед Гусейнли, Магомед Садыков и особенно Исмаил Абдуллаев. Также Аубри Макаллайн, Уильям Дженкинс и Айинде Хиким вновь проявили лидерские качества. Благодаря этому мы добились победы», — заявил Токер.

İdman.biz

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