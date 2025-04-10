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Новая возможность для сборной Азербайджана: число участников Олимпиады увеличилось

Баскетбол
Новости
10 Апреля 2025 14:19
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Новая возможность для сборной Азербайджана: число участников Олимпиады увеличилось

Изменено количество участников соревнований по баскетболу 3х3 на летних Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета.

На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе будут соревноваться 12 мужских и 12 женских команд. В Токио-2020 и Париже-2024 их было по восемь.

Увеличение численности означает увеличение шансов большинства команд на участие в Олимпиаде. Это также создало новые возможности для сборной Азербайджана. Наша женская команда, участвовавшая в Париж-2024, также является кандидатом на попадание в число участников в США.

Отметим, что в столице Франции наша команда заняла седьмое место.

İdman.biz

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