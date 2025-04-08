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Гимназиада: четыре победы от азербайджанских баскетболистов - ФОТО

Баскетбол
Новости
8 Апреля 2025 22:33
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Гимназиада: четыре победы от азербайджанских баскетболистов - ФОТО

В сербском городе Златибор продолжаются соревнования по баскетболу 3x3 в рамках Гимназиады.

Как сообщает сотрудник İdman.biz из Сербии, сборные Азербайджана среди девушек и юношей провели очередные матчи.

Женская сборная под руководством главного тренера Татьяны Денискиной после победы в группе B над командой Сербии-2 со счётом 18:0 уступила Румынии — 10:20. Однако сегодня наши баскетболистки одержали две победы — над Индией-1 со счётом 21:1 и над Эстонией — 9:7. После четырёх матчей сборная Азербайджана занимает четвёртое место в группе.

10 апреля наша команда сыграет против второй команды Чили (в 16:40) и Украины (в 17:40).

Мужская сборная Азербайджана под руководством главного тренера Заура Пашаева, победив в первом матче Мексику со счётом 11:8, сегодня уступила Чили-1 — 7:17, но затем одержала победы над Бенином (14:4) и Сербией-2 (21:10).

Наша команда, выступающая в группе B, после четырёх матчей занимает второе место. 10 апреля азербайджанские баскетболисты сыграют против Коста-Рики (в 16:20) и Непала (в 17:20).

Отметим, что в мужском турнире участвуют 21 команда, распределённая на три группы. В 1/8 финала выйдут по пять лучших команд из каждой группы, а также лучшая команда среди занявших шестые места.

В женском турнире участвуют 14 команд. В 1/4 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

İdman.biz

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