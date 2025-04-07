Гимназиада: еще один перенос из-за снега

Соревнования по баскетболу 3X3 на Спортивных играх Гимназиады ISF U15 в Сербии отложены.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, это произошло из-за погодных условий.

Площадка пока не готова к игре из-за выпавшего утром снега. Ожидается, что встречи начнутся в 16:00 по бакинскому времени.

Ранее также были отложены соревнования по теннису, стрельбе из лука и пляжному волейболу.

Отметим, что сегодня мужская сборная Азербайджана встретится с командами Сербии-2 и Мексики, а женская - с Румынией и Сербией-2.

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