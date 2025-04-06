Определились пары плей-офф АБЛ

В Азербайджанской баскетбольной лиге завершился регулярный сезон.
Как сообщает İdman.biz, по итогам 20 туров определены команды, которые продолжат борьбу на следующих стадиях турнира.
Лидер группы А — «Сабах», второй «Нахчыван» и занявший третье место «Нефтчи» напрямую прошли в плей-офф. Вместе с ними в плей-офф вышел и победитель группы B — «Шеки».
Согласно регламенту, остальные клубы начнут борьбу с этапа плей-ин.
Пары плей-ина:
«Сумгайыт» — «Серхадчи»
«Гянджа» — «Лянкяран»
«Орду» — «Куба»
«Абшерон» — НТД
Отметим, что на этапе плей-ин клубы, которые выиграют два матча, получат право участвовать в плей-офф.
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