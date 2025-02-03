СОСТАВ нашей сборной на последние матчи отборочного этапа

Объявлен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу.

İdman.biz сообщает, что на два последних матча отборочного тура ЕВРО-2025 приглашены 12 баскетболисток.

В состав нашей национальной сборной на матчи с Бельгией и Польшей вошли Айлин Нифталиева, Ангелина Исмаилова, Айлин Акперзаде, Сельминаз Рамазанлы, Лейла Аллахвердиева, Валерия Китаева, Ситара Аббасова, Эланур Гекчол, Дениз Гекчол, Шилан Акбингель, Александра Молленхауэр и Адила Юсубова. В нашей команде, в основном состоящей из молодых спортсменок, средний возраст составляет 17,5 лет.

Отметим, что шестого февраля нашей сборной предстоит выездная игра с Бельгией, а через три дня - дома с Польшей.

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