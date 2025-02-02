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Главный тренер "Лянкярана": "Было сложно победить после 10 поражений подряд"

Баскетбол
Новости
2 Февраля 2025 20:41
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Главный тренер "Лянкярана": "Было сложно победить после 10 поражений подряд"

«Было сложно победить после 10 поражений подряд».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Лянкярана» Георгий Кондрусевич после победы его команды над «Губой» со счетом 87:84.

Белорусский специалист выразил уверенность, что в следующих играх его команда добьется лучших результатов:

"Надеюсь, что теперь мы будем более конкурентоспособны, поскольку все баскетболисты соберутся вместе. Игра была для нас очень сложной. Мы все работали ради победы. Спасибо всей команде. В итоге нам удалось догнать соперника и переломным моментом стала наша лучшая игра в обороне. Именно это принесло нам победу. Я не хочу выделять кого-то конкретно. Надеюсь, эта победа положительно скажется на наших следующих результатах. Время покажет. Все зависит от нас".

İdman.biz

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