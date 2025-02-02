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"Орду" обыграл "Гянджу", "Губа" играет с "Лянкяраном"

Баскетбол
Новости
2 Февраля 2025 14:39
21
"Орду" обыграл "Гянджу", "Губа" играет с "Лянкяраном"

Сегодня завершится 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что в группе B будут сыграны два матча.

«Орду» встретился с «Гянджой» и победил со счетом 93:90. Для определения победителя команды сыграли овертайм.

В 14:00 стартовала игра «Губа» - «Лянкяран».

Отметим, что в предыдущих играх тура «Нахчыван» обыграл «Серхедчи» со счетом 80:76, ​​«Абшерон» победил «Сабах» - 67:59, НТД - «Нефтчи» - 105:100, а «Сумгайыт» - «Шеки» - 98:93.

Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур

2 февраля
Группа B
12:30. «Орду» — «Гянджа» - 93:90 ОТ (13:28, 23:19, 23:21, 24:15, 10:7)
Бакинский Дворец Спорта

14:00 «Губа» – «Лянкяран»
Губинский Олимпийский спортивный комплекс

Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур

2 февраля
Группа B

14:00 «Губа» – «Лянкяран»
Губинский Олимпийский спортивный комплекс

1

Шеки

13

10

3

1234-1053

23

2

Гянджа

13

9

4

1016-893

21

3

Орду

13

9

4

1139-998

20

4

Сумгайыт

13

5

8

1113-1237

18

5

Губа

12

3

9

967-1051

15

6

Лянкяран

12

2

10

887-1096

14

İdman.biz

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