"Орду" обыграл "Гянджу", "Губа" играет с "Лянкяраном"

Сегодня завершится 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что в группе B будут сыграны два матча.

«Орду» встретился с «Гянджой» и победил со счетом 93:90. Для определения победителя команды сыграли овертайм.

В 14:00 стартовала игра «Губа» - «Лянкяран».

Отметим, что в предыдущих играх тура «Нахчыван» обыграл «Серхедчи» со счетом 80:76, ​​«Абшерон» победил «Сабах» - 67:59, НТД - «Нефтчи» - 105:100, а «Сумгайыт» - «Шеки» - 98:93.

Азербайджанская баскетбольная лига

13-й тур

2 февраля

Группа B

12:30. «Орду» — «Гянджа» - 93:90 ОТ (13:28, 23:19, 23:21, 24:15, 10:7)

Бакинский Дворец Спорта

14:00 «Губа» – «Лянкяран»

Губинский Олимпийский спортивный комплекс

Азербайджанская баскетбольная лига

13-й тур

2 февраля

Группа B

14:00 «Губа» – «Лянкяран»

Губинский Олимпийский спортивный комплекс

1 Шеки 13 10 3 1234-1053 23 2 Гянджа 13 9 4 1016-893 21 3 Орду 13 9 4 1139-998 20 4 Сумгайыт 13 5 8 1113-1237 18 5 Губа 12 3 9 967-1051 15 6 Лянкяран 12 2 10 887-1096 14

İdman.biz