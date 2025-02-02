"Орду" обыграл "Гянджу", "Губа" играет с "Лянкяраном"

Сегодня завершится 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
İdman.biz сообщает, что в группе B будут сыграны два матча.
«Орду» встретился с «Гянджой» и победил со счетом 93:90. Для определения победителя команды сыграли овертайм.
В 14:00 стартовала игра «Губа» - «Лянкяран».
Отметим, что в предыдущих играх тура «Нахчыван» обыграл «Серхедчи» со счетом 80:76, «Абшерон» победил «Сабах» - 67:59, НТД - «Нефтчи» - 105:100, а «Сумгайыт» - «Шеки» - 98:93.
Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур
2 февраля
Группа B
12:30. «Орду» — «Гянджа» - 93:90 ОТ (13:28, 23:19, 23:21, 24:15, 10:7)
Бакинский Дворец Спорта
14:00 «Губа» – «Лянкяран»
Губинский Олимпийский спортивный комплекс
Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур
2 февраля
Группа B
14:00 «Губа» – «Лянкяран»
Губинский Олимпийский спортивный комплекс
|
1
|
Шеки
|
13
|
10
|
3
|
1234-1053
|
23
|
2
|
Гянджа
|
13
|
9
|
4
|
1016-893
|
21
|
3
|
Орду
|
13
|
9
|
4
|
1139-998
|
20
|
4
|
Сумгайыт
|
13
|
5
|
8
|
1113-1237
|
18
|
5
|
Губа
|
12
|
3
|
9
|
967-1051
|
15
|
6
|
Лянкяран
|
12
|
2
|
10
|
887-1096
|
14
İdman.biz