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Главный тренер "Шеки": "Все успокоились после нашего поражения"

Баскетбол
Новости
1 Февраля 2025 19:58
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Главный тренер "Шеки": "Все успокоились после нашего поражения"

«Сегодня мы сыграли не так, как следовало».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Шеки» Бедри Мерич после матча против «Сумгайыта» в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он был расстроен окончанием победной серии команды из восьми игр:

"Честно говоря, мы проиграли этот матч, а не они выиграли. У нас была победная серия из восьми игр. Особо хочу сказать несколько слов о судейской бригаде. Уважение заслуживается. Мы одержали столько же побед, сколько и "Сабах". На данный момент мы выиграли 10 матчей. Но мы не видим этого уважения. В каждом матче мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Я говорил об этом судьям и когда побеждал. Надеюсь, все испытали облегчение от нашего поражения. Наша победная серия закончилась. Возможно, мы не идеальная команда, но боевая. Мы покажем это в следующих играх".

Турецкий наставник также заявил, что судьи допустили ошибки:

"Наши игроки могут совершать фолы. Но за аналогичные нарушения игроков соперника игра не останавливалась. Невозможно, чтобы команда получила всего четыре фола за 26 минут. Это ненормально. Честно говоря, быть лидером или вторым не так уж и важно. В любом случае мы выйдем в плей-офф. Я уже говорил, что лидер может меняться. Потому что в нашей группе есть такие хорошие команды, как «Орду» и «Гянджа». Мы - команда, заслужившая уважение своей игрой. Мы просто хотим, чтобы все относились к нам с одинаковым уважением".

Отметим, что «Шеки» проиграл «Сумгайыту» со счетом 93:98.

İdman.biz

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