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Эрхан Токер: "Нам удалось удержать позиции под контролем"

Баскетбол
Новости
31 Января 2025 21:47
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Эрхан Токер: "Нам удалось удержать позиции под контролем"

«Мы завершили очень хороший матч победой. Я также поздравляю нашего соперника с этой игрой».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер баскетбольной команды «Абшерон» Эрхан Токер заявил пресс-службе клуба после матча с «Сабахом».

Турецкий наставник прокомментировал победу со счетом 67:59 в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

"Не могу сказать, что мы сыграли хорошо. Мы играли на равных. Это было самое главное. Во второй раз, после игры с «Серхедчи», мы сражались всей командой. В этом отношении нам удалось удержать позиции под контролем. Наш соперник также промахивался довольно часто. Мы хорошо защищались, но они могли найти бреши. Просто их броски не завершились так, как они хотели. Самым важным сегодня было то, что мы не позволили сопернику доминировать по подборам. Я благодарю всех своих игроков за борьбу и победу и поздравляю их".

Отметим, что эта победа подняла «Абшерон» на третье место.

İdman.biz

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