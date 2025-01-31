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Восемь побед подряд - РЕКОРД

Баскетбол
Новости
31 Января 2025 23:41
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Восемь побед подряд - РЕКОРД

Баскетбольная команда «Шеки» установила новый рекорд, одержав восемь побед подряд.

İdman.biz сообщает, что команда добилась результата, которого не удавалось добиться ни одной другой команде за последние три сезона.

Представитель Шеки не проигрывает с момента поражения от местной команды в Гяндже первого декабря прошлого года. Все восемь матчей, проведенных за этот период, завершились победой команды.

Команда Бедри Мерича в настоящее время является лидером группы А и командой с наименьшим количеством поражений в этом сезоне наряду с «Сабахом», последним чемпионом страны. Такое случалось всего дважды. «Шеки», одержавший две победы в сезоне 2022/23 и всего одну победу в сезоне 2023/2024, в этом сезоне одержал уже 10 викторий.

«Шеки» также является лидером по набранным очкам - 1046. Команда, одержавшая победу над «Орду» в последнем туре, по этому показателю сравнялась с «армейцами» и добилась совместного лидерства. Третий лучший результат также у «Гянджи», представителя группы B - 1024 очка.

Положительная разница очков (1046:876=+170) также принадлежит «Шеки». "Гянджа" (+148) по этому показателю находится на втором месте, а "Сабах" (+145) - на третьем.

Также следует отметить, что «Шеки» не проигрывает в семи домашних матчах подряд с момента поражения от «Сумгайыта» 17 марта прошлого сезона. Эта успешная серия, начавшаяся в прошлом сезоне с победы над «Гянджой» (82:73) 14 апреля, не прервалась и в этом сезоне.

Если завтра «Шеки» победит «Сумгайыт», это войдет в историю как девятая победа команды подряд и восьмая домашняя победа подряд.

İdman.biz

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