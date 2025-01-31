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Чемпион проиграл, камбэк "Нахчывана"

Баскетбол
Новости
31 Января 2025 21:03
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Чемпион проиграл, камбэк "Нахчывана"

Сегодня стартует 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялись два матча.

Матчи группы А начались одновременно. Лидер "Сабах" был гостем "Абшерона". Действующий чемпион произвел слабое впечатление, проиграв третий раз в этом сезоне.

«Нахчыван» встретился с «Серхедчи». Команда Мурата Дикмена в последнем периоде осуществила камбэк и одержала трудную победу.

Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур
Группа А
31 января

19:00. «Серхедчи» - «Нахчыван» - 76:80 (22:26, 26:13, 18:16, 10:25)
Спортивный центр "Серхедчи"

19:00. «Абшерон» - «Сабах» - 67:59 (9:4, 21:19, 14:12, 23:24)
Абшеронский ОСК

1

Сабах

13

10

3

1056-903

23

2

Нахчыван

13

9

4

1023-993

22

3

Абшерон

13

6

7

963-1042

19

4

Серхедчи

13

5

8

970-920

18

5

Нефтчи

12

5

7

869-895

17

6

НТД

12

3

9

894-999

15

Отметим, что тур завершится второго февраля.

İdman.biz

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