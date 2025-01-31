Чемпион проиграл, камбэк "Нахчывана"

Сегодня стартует 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялись два матча.

Матчи группы А начались одновременно. Лидер "Сабах" был гостем "Абшерона". Действующий чемпион произвел слабое впечатление, проиграв третий раз в этом сезоне.

«Нахчыван» встретился с «Серхедчи». Команда Мурата Дикмена в последнем периоде осуществила камбэк и одержала трудную победу.

Азербайджанская баскетбольная лига

13-й тур

Группа А

31 января

19:00. «Серхедчи» - «Нахчыван» - 76:80 (22:26, 26:13, 18:16, 10:25)

Спортивный центр "Серхедчи"

19:00. «Абшерон» - «Сабах» - 67:59 (9:4, 21:19, 14:12, 23:24)

Абшеронский ОСК

1 Сабах 13 10 3 1056-903 23 2 Нахчыван 13 9 4 1023-993 22 3 Абшерон 13 6 7 963-1042 19 4 Серхедчи 13 5 8 970-920 18 5 Нефтчи 12 5 7 869-895 17 6 НТД 12 3 9 894-999 15

Отметим, что тур завершится второго февраля.

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