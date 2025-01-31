Чемпион проиграл, камбэк "Нахчывана"

Сегодня стартует 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялись два матча.
Матчи группы А начались одновременно. Лидер "Сабах" был гостем "Абшерона". Действующий чемпион произвел слабое впечатление, проиграв третий раз в этом сезоне.
«Нахчыван» встретился с «Серхедчи». Команда Мурата Дикмена в последнем периоде осуществила камбэк и одержала трудную победу.
Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур
Группа А
31 января
19:00. «Серхедчи» - «Нахчыван» - 76:80 (22:26, 26:13, 18:16, 10:25)
Спортивный центр "Серхедчи"
19:00. «Абшерон» - «Сабах» - 67:59 (9:4, 21:19, 14:12, 23:24)
Абшеронский ОСК
|
1
|
Сабах
|
13
|
10
|
3
|
1056-903
|
23
|
2
|
Нахчыван
|
13
|
9
|
4
|
1023-993
|
22
|
3
|
Абшерон
|
13
|
6
|
7
|
963-1042
|
19
|
4
|
Серхедчи
|
13
|
5
|
8
|
970-920
|
18
|
5
|
Нефтчи
|
12
|
5
|
7
|
869-895
|
17
|
6
|
НТД
|
12
|
3
|
9
|
894-999
|
15
Отметим, что тур завершится второго февраля.
İdman.biz