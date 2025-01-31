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Амбициозное ЗАЯВЛЕНИЕ Смита перед игрой с "Нефтчи"

Баскетбол
Новости
31 Января 2025 23:27
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Амбициозное ЗАЯВЛЕНИЕ Смита перед игрой с "Нефтчи"

«Подготовка к игре с «Нефтчи» проходит на высоком уровне».

Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист НТД Гейлин Смит заявил пресс-службе клуба.

Он поделился своими мыслями перед матчем с «Нефтчи» в 13-м туре чемпионата Азербайджана. Смит сказал, что игроки «сражаются» друг с другом на тренировках:

"Мы жаждем победы, и наш настрой стал еще более боевым. Было здорово победить и в чемпионате, и в кубке. Чувствуем, что можем продолжить победную серию. Нам просто нужно сосредоточиться на нашей долгосрочной цели".

Он сказал, что главная цель - чемпионство:

"Мы стали сильнее благодаря опытным баскетболистам, присоединившимся к команде в январе. Они быстро адаптировались, но мы все еще не показали свою лучшую игру. На этом этапе чемпионата мы прогрессируем от игры к игре. Мы стремились к чемпионству с самого первого дня. Начало чемпионата было трудным, но я уверен, что мы завершим его на высокой ноте. Думаю, что лига стала более конкурентоспособной по сравнению с прошлым годом. Команды также усилились".

Отметим, что матч НТД - «Нефтчи» состоится первого февраля.

İdman.biz

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