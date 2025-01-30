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Эти команды примут участие в Кубке мира в Баку

Баскетбол
Новости
30 Января 2025 09:39
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Эти команды примут участие в Кубке мира в Баку

Определились названия команд, которые примут участие в отборочном раунде Кубка мира по баскетболу 3х3, который впервые пройдет в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые пройдут в Баку с участием как мужских, так и женских команд, свои силы попробуют 12 стран.

В мужском баскетбольном турнире примут участие сборные Азербайджана, Черногории, Канады, Великобритании, Руанды и Ирана.

В женском турнире борьбу за выход в основной этап поведут сборные Азербайджана, Чили, Латвии, Китайского Тайбэя, Бразилии и Египта.

Три лучшие команды отборочного тура выйдут в основной этап Кубка мира.

Отметим, что игры пройдут 24-25 мая.

İdman.biz

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